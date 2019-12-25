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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası devam ediyor. Göç yolundaki İdliblilere, STK'lar yardım eli uzatıyor. Malezya'da düzenlenen 'Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Bakınız şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, 50 bin kişi daha geliyor" demişti.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:51
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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

İdlibliler, kentin güney kırsalında süren bombardıman sebebiyle Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç etmeye devam ediyor.

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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

Her gün binlerce İdlibli, evini terk ederek yanına alabildikleri eşyalarla güvenli noktalara göç ediyor.

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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

Göç yolunda olan İdliblilere ise İHH yardım eli uzatarak erzak desteğinde bulunuyor.

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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

STK'lar, göç sonrasında ise çadır, soba ve gıda desteği ile yardımlarını sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

Sınıra yakın bölgeye gelen bir Suriyeli, Rusya ve Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardıman nedeniyle Sarakib köyünden ayrıldıklarını söyledi.