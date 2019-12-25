Başkan Erdoğan uyarmıştı! İdlib’ten sınıra yoğun göç dalgası devam ediyor

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası devam ediyor. Göç yolundaki İdliblilere, STK'lar yardım eli uzatıyor. Malezya'da düzenlenen 'Kuala Lumpur Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Bakınız şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, 50 bin kişi daha geliyor" demişti.