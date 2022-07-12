İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! Birçok meslek grubunda açık iş pozisyonları açıklandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işçi alımları için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, genel başvuru şartlarını araştırıyor. Temmuz ayı işçi ilanları ve başvuru şartları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte cevaplar...