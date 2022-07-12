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Haberler Galeri İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları güncellendi. Boş pozisyonlara göre iş ilanları peş peşe yayımlanırken, son açıklamaya göre 30 binin üzerinde işçi alınacağı bildirildi. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, makineci, garson, ön muhasebeci gibi birçok kadroya yapılacak 2022 İŞKUR işçi alımlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 İŞKUR başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:15
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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! Birçok meslek grubunda açık iş pozisyonları açıklandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işçi alımları için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, genel başvuru şartlarını araştırıyor. Temmuz ayı işçi ilanları ve başvuru şartları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

2022 TEMMUZ AYI İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR tarafından birçok branşta gerçekleştirilecek işçi alımları için ilanlar yayımlandı. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunu yazması yeterli olacak. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

EN ÇOK ALIM YAPAN 20 MESLEK

Söz konusu ilanlara göre, en çok alım yapılan meslekler şöyle:

* Beden İşçisi (Genel): 23379
* Temizlik Görevlisi: 3440
* Satış Danışmanı / Uzmanı: 2912

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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

* Makineci (Dikiş): 1996
* Garson (Servis Elemanı): 1923
* Konfeksiyon İşçisi: 1770
* Ön Muhasebeci: 1573
* Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 1517
* Ambar/Depo Görevlisi: 1395
* Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1317
* Şoför-Yük Taşıma: 1234

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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

* Forklift Operatörü: 1043
* Paketleme İşçisi: 1037
* Kasiyer: 952
* Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 934
* Aşçı: 895
* Elektrikçi (Genel): 872
* Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 830
* Büro Memuru (Genel): 795
* Aşçı Yardımcısı: 793