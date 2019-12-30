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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Yeni yıl heyecanı yaşanırken 80 milyon TL'lik yılbaşı ödülü de sahibini buluyor. Milli Piyango'nun artık klasikleşen yılbaşı özel çekilişine sadece saatler kaldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? İdare tarafından yapılan açıklamaya göre çekilişin saati duyuruldu. Vatandaşlar da çekiliş saati öncesinde son biletleri almak için bilet bayilerine akın ediyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:14
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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 yılına girmemize sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta sorusu gündeme oturdu. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, bilet bayilerine akın ediyor. Biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor. Çeyrek, yarım ve tam biletler kapış kapış giderken, 2020 MPİ yılbaşı çekilişi ne zaman sorusu en çok araştırılan konulardan birisi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? İşte cevabı!

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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

160 EV ALINABİLİYOR

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor.

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2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.