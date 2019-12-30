2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Yeni yıl heyecanı yaşanırken 80 milyon TL'lik yılbaşı ödülü de sahibini buluyor. Milli Piyango'nun artık klasikleşen yılbaşı özel çekilişine sadece saatler kaldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? İdare tarafından yapılan açıklamaya göre çekilişin saati duyuruldu. Vatandaşlar da çekiliş saati öncesinde son biletleri almak için bilet bayilerine akın ediyor.