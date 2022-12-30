HaberlerGaleriBekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?
Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?
2023 yılının gelmesiyle birlikte gözler yeni bekçi alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2023'te hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...