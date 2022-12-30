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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

2023 yılının gelmesiyle birlikte gözler yeni bekçi alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2023'te hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:23
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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçilik alımları gözler yeni ilanlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında 2023 yılı ilanları yakından takip ediliyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yeni alımların ne zaman ve hangi illere yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI 2023 İLANLARI YAYIMLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından 2023 bekçi alımı ilanları henüz yayımlanmadı. Yeni yılda yapılması beklenen bekçi alımlarına ilişkin açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2023 yılı ilanları henüz yayımlanmadığı için şartlar da kesinleşmedi. Ancak, son alımlarda aşağıdaki şartlar uygulanmıştı. Yeni alımlarda da aynı şartların geçerli olması bekleniyor.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,