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Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Kendini mehdi ilan edip Masonların ve Yahudilerin dünyadaki nüfuzunu kullanmış
Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili mahkeme 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, sanık Adnan Oktar'ın süreklilik içerisinde kendisini 'Mehdi' olduğunu ima eden yaklaşımlarda bulunduğu ifade edilirken, örgütün 2008 yılı civarında 'Masonlar' ve 'Tapınak Şovalyeleri' ile ilk temaslar kurulmaya başlandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:20Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:20