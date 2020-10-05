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Haberler Galeri AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı Açık Öğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020-2021 kayıt yenileme işlemi 5 Ekim - 16 Ekim tarihleri arasında resmi sitesi üzerinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemini tamamlamayan adaylar detayları araştırmaya başladı. İşte, AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 23:30
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AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden kayıt yenileme işlemi sürüyor. Ders kayıt işlemini yapan adaylar, belirtilen bankalar kayıt ücretlerini yatıracak. Kayıt işlemini eksiksiz tamamlamak isteyenler detayları sorguluyor. İşte, AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini elektronik ortam üzerinden yapıyor. 2020-2021 yılı kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ekim tarihinde başladığı ve 16 Ekim Cuma saat 23.30'da sona ereceği biliniyor.

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AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

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AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF KAYIT YENİLME ADIMLARI

1-Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.