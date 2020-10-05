AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...

AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı Açık Öğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020-2021 kayıt yenileme işlemi 5 Ekim - 16 Ekim tarihleri arasında resmi sitesi üzerinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemini tamamlamayan adaylar detayları araştırmaya başladı. İşte, AÖF 2020 kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte tarihler...