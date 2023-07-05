BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.