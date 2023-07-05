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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...
Bekçi maaşı son dakika 2023! "Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Memurlar ve memur emeklileri yakından ilgilendiren Temmuz zammının açıklanmasıyla birlikte bekçi maaşları da yükselecek. Bu noktada vatandaşlar, yeni bekçi maaşları ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. İşte, zamlı bekçi-zabıta maaşı son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:21Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 06:21