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Haberler Galeri BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

Bekçi maaşı son dakika 2023! "Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Memurlar ve memur emeklileri yakından ilgilendiren Temmuz zammının açıklanmasıyla birlikte bekçi maaşları da yükselecek. Bu noktada vatandaşlar, yeni bekçi maaşları ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. İşte, zamlı bekçi-zabıta maaşı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 06:21
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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

"Zamlı bekçi maaşları açılandı mı, ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar bugün Meclis'e gidiyor. Temmuz ayı sonrasında geçerli olacak zam, enflasyon rakamları ile belirleniyor.Bu noktada binlerce kişi yeni maaşların ne kadar yükseleceğini araştırıyor. Peki, Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?" İşe detaylar...

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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.

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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

2023 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak ayı bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

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BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Temmuz zammı ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bekçi maaşları...

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.