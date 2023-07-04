Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

"HIZ ARTTIKÇA KOLON VE KİRİŞLERE İLAVE YÜK OLUŞTURUR"

Cansız, korozyona maruz kalmış bir demirde her yıl 0,25 milimetre çapında azalma meydana geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Eğer korozyon engellenmezse ve sürekli devam ederse ortalama 10-15 yıllık süreçte taşıyıcı kolon ve kirişler taşıma güçlerinin yaklaşık yarısını kaybetmektedir. Otogarda bazı köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştuğu gözükmektedir. Bunların önlem alınarak tamir edilmesi gerekmektedir. Bu hususta açıkta olan demirlerin acil bir şekilde koruma betonuyla kapatılarak hava ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca beton dayanımının C20'den düşük olması durumunda demir açıkta olmasa bile korozyon başlayabilmektedir. Koruma betonuyla kapatılmış olsa bile beton niteliklerinin zayıf olması durumunda hava betonun içine nüfuz ederek içerisindeki demiri korozyona uğratmaya devam eder. Bu gizli korozyon tehlikesini engellemek için belirli aralıklarla en ciddi konumlardaki kolon ve kirişler koruma betonu kaldırılarak demirler tetkik edilmeli, gerekirse koruma betonuna hava geçirmesini engelleyecek katkılar eklenmelidir."

Cansız, otobüsün, otogar içerisinde ulaştığı hız arttıkça ağırlığının yanında hızın da etkisiyle kolon ve kirişlere ilave yük oluşturduğunu dile getirerek, terminaldeki otobüslerin hız limitlerinin daha düşük seviyelere indirilebileceğini kaydetti.

Dr. Sinan Cansız, ağır tonajlı araçların yüküne maruz kalması sebebiyle otogarda belirli aralıklarla taşıyıcı yapılardan karot alınarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 esaslarına göre tahkik edilmesi gerektiğini vurguladı.