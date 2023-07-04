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Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenler'de bulunan Büyük İstanbul Otogarı için "yeniledik" reklamı yaparken, bu reklamların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Büyük İstanbul Otogarı'nı taşıyan kolon ve kirişlerin bazı bölümlerinde sıvaların dökülmesiyle paslanan demirler görünür hale geldi. Otogardaki vatandaş ve çalışanlar otogarın içler acısı durumuna isyan etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 19:27
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Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29 yıldır hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince işletilen otogarda, dökülen sıvalar nedeniyle kolon ve kirişlerin içerisindeki demirler de açığa çıktı. Demirlerde korozyona bağlı paslanmaya da rastlandı.

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Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

Büyük İstanbul Otogarı'nı taşıyan kolon ve kirişlerin bazı bölümlerinde sıvaların dökülmesiyle paslanan demirler görünür hale geldi.

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Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, AA muhabirine Büyük İstanbul Otogarı'nın kolon ve kirişlerinin sürekli olarak ağır tonajlı otobüslerin etkisine maruz kaldığını söyledi.

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Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

Ağır tonajlı otobüsler gibi diğer araçların da kirişlerde ve kolonlarda ciddi etkilere sebep olduğunu belirten Cansız, "Araçlar, betonda ve demirlerde oluşacak yorulma etkisiyle beton dayanımında azalmalara sebep olabilir. Beton dayanımında meydana gelen azalmanın etkisiyle kolon ve kirişlerdeki demirler havayla temas etmekte ve demirlerde korozyon oluşmaktadır. Bazı yıllarda meydana gelen depremlerde hasar gören taşıyıcı kolon ve kirişlerin güçlendirilmemesi durumunda ve sürekli dış çevre koşullarına maruz kalmanın da etkisiyle beton içerisindeki demirlerde korozyon ilerlemektedir." diye konuştu.

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Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntüler! Adeta alarm veriyor! Vatandaşlar isyan etti...

"HIZ ARTTIKÇA KOLON VE KİRİŞLERE İLAVE YÜK OLUŞTURUR"

Cansız, korozyona maruz kalmış bir demirde her yıl 0,25 milimetre çapında azalma meydana geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Eğer korozyon engellenmezse ve sürekli devam ederse ortalama 10-15 yıllık süreçte taşıyıcı kolon ve kirişler taşıma güçlerinin yaklaşık yarısını kaybetmektedir. Otogarda bazı köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştuğu gözükmektedir. Bunların önlem alınarak tamir edilmesi gerekmektedir. Bu hususta açıkta olan demirlerin acil bir şekilde koruma betonuyla kapatılarak hava ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca beton dayanımının C20'den düşük olması durumunda demir açıkta olmasa bile korozyon başlayabilmektedir. Koruma betonuyla kapatılmış olsa bile beton niteliklerinin zayıf olması durumunda hava betonun içine nüfuz ederek içerisindeki demiri korozyona uğratmaya devam eder. Bu gizli korozyon tehlikesini engellemek için belirli aralıklarla en ciddi konumlardaki kolon ve kirişler koruma betonu kaldırılarak demirler tetkik edilmeli, gerekirse koruma betonuna hava geçirmesini engelleyecek katkılar eklenmelidir."

Cansız, otobüsün, otogar içerisinde ulaştığı hız arttıkça ağırlığının yanında hızın da etkisiyle kolon ve kirişlere ilave yük oluşturduğunu dile getirerek, terminaldeki otobüslerin hız limitlerinin daha düşük seviyelere indirilebileceğini kaydetti.

Dr. Sinan Cansız, ağır tonajlı araçların yüküne maruz kalması sebebiyle otogarda belirli aralıklarla taşıyıcı yapılardan karot alınarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 esaslarına göre tahkik edilmesi gerektiğini vurguladı.