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Haberler Galeri ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

"Temmuz ayı memur zammı açıklandı mı, öğretmen maaşları ne kadar arttı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar merak konusu oldu. Uzman öğretmen maaş zammı Temmuz ayında belli olacak memur maaşları arasında yer alıyor. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaşacak. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak ve netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:23
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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

Öğretmen maaş zammı son dakika 2023! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. Bugün, TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Öğretmen ve uzman öğretmen maaşına da memur zammına bağlı olarak artış gösterecek. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum....

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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak: