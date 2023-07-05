ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak: