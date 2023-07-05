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ZAMLI ÖĞRETMEN MEMUR MAAŞI 2023! Temmuz ayı en düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen maaşları son dakika!
"Temmuz ayı memur zammı açıklandı mı, öğretmen maaşları ne kadar arttı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar merak konusu oldu. Uzman öğretmen maaş zammı Temmuz ayında belli olacak memur maaşları arasında yer alıyor. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaşacak. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak ve netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...