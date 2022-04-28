28 Nisan 2022, Perşembe
Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?
Bekçi başvuru ücreti ne kadar? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı. 28 Nisan'da başlayan başvurular mayıs ayında sona erecek. 3 bin 250 bekçi alımı için gerçekleştirilen ön başvuruların ardından adaylar sınav ücretini yatıracak. 2022 1. dönem bekçi kılavuzu ile sınav ücreti ve ücret ödeme yöntemleri açıklandı. Peki, bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:24
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