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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

Bekçi başvuru ücreti ne kadar? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı. 28 Nisan'da başlayan başvurular mayıs ayında sona erecek. 3 bin 250 bekçi alımı için gerçekleştirilen ön başvuruların ardından adaylar sınav ücretini yatıracak. 2022 1. dönem bekçi kılavuzu ile sınav ücreti ve ücret ödeme yöntemleri açıklandı. Peki, bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:24
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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 81 ile 3.250 bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınav ücreti ve başvuru aşamasına ilişkin detaylar elli oldu. 2022 bekçi alımına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor? İşte haberin detayları...

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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

BEKÇİ 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 bekçi alımı başvuru ücreti 340 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş
Sınavı" isimli hesabına yatıracaklar.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

2022 BEKÇİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı için ön başvurular 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),

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Bekçi başvuru sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? EGM PA bekçi başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.' dan alınan belge),