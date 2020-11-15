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Haberler Galeri Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacak. Alımların sağlık ve emniyet alanlarına yapılması bekleniyor. Adaylar Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 22:00
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik alımları için son dakika açıklaması bekleniyor. Pandemi döneminde memur alımlarına ara verilmesinin ardından bekçilik hayali kuranlar gelecek yeni açıklamayı bekliyordu. Bekçilik görevini yerine getirmek isteyen adaylar başvuru şartları ve tarihini sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kasım ayına girmemizle birlikte EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Haberimizde, bekçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2020 2021

Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımlarına dair güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020 Bekçi alımı şartları aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,