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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacak. Alımların sağlık ve emniyet alanlarına yapılması bekleniyor. Adaylar Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman yapılacak? E-devlet bekçi başvuru ekranı açıldı mı? Maaşlar kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 22:00
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