Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belli periyotlarda bekçi alımı için başvuru tarihleri yayımlanıyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?