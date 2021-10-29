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Haberler Galeri Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belli periyotlarda bekçi alımı için başvuru tarihleri yayımlanıyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde yeni alımların olup olmayacağı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:38
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Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Alımlar için gelecek son dakika açıklamaları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

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Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

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Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak