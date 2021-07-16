16 Temmuz 2021, Cuma
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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı bu yıl alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Duyurular için açıklamalar merakla bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 20:47
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