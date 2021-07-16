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Haberler Galeri Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı bu yıl alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Duyurular için açıklamalar merakla bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 20:47
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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçi alımları için gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. EGM ve PA tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar için adayların belli şartları taşıması gerekiyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Temmuz ayına girmemizle birlikte EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor.

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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

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Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),