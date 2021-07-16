Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçi alımları için gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. EGM ve PA tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar için adayların belli şartları taşıması gerekiyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?