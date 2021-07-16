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Haberler Galeri Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yangın 2 gündür devam ediyor. 50 evin tahliye edildiği yangında, rüzgarın yön değiştirmesiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 16:22
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Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

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Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

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Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

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Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden gönderilen takviye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Sabah saatlerinde genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.