Yangın 2 gündür devam ediyor! 50 ev tahliye edildi üs bölgesi boşaltılıyor! Bakan Pakdemir'li anons etti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yangın 2 gündür devam ediyor. 50 evin tahliye edildiği yangında, rüzgarın yön değiştirmesiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL