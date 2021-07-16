Tarih belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler 30 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2021
22:05
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS tercihleri tamamlandı. Liseye yerleştirme sürecinde yavaş yavaş sona gelindi. 30 Haziran - 16 Temmuz tarihlerinde tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.
Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millîeğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerindeilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.