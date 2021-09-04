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Haberler Galeri İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı uzun zamandır öğrenci ve veliler tarafından bekleniyordu. Bursluluk sınavı hakkında detaylar yakından takip ediliyor. İşte, İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 00:55
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İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. İşte, İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

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İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenleniyor. 2021 İOKBS 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek.

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İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

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İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, GEREKLİ Mİ?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

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İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir?

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100