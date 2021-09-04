İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınava ilişkin diğer konular adayların gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınav için sayılı günler kaldı. İşte, İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?