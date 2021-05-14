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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...
AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AVM'lerin ne zaman açılacağına ilişkin gözler 17 Mayıs tarihine çevrildi. Tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi nedeniyle AVM'ler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 18:10Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 18:10