AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve AVM'ler de kapatılmıştı. Pazartesi günü alışveriş merkezleri için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...