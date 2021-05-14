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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AVM'lerin ne zaman açılacağına ilişkin gözler 17 Mayıs tarihine çevrildi. Tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi nedeniyle AVM'ler için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 18:10
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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve AVM'ler de kapatılmıştı. Pazartesi günü alışveriş merkezleri için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Tam kapanma ile ilgili olacak yeni Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler ile ilgili resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor.

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı AVM'lerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa AVM'lerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

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AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.