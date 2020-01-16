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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Domuz eti ve at eti satan firmalar açıklandı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bazı firmaların daha önce de ceza almasına rağmen aynı isimle ürünlerini piyasaya sürmeye devam ettiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşa domuz eti yediren firmaları tek tek açıkladı TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİREN FİRMALARI TEK TEK AÇIKLADI

Giriş Tarihi: 16.01.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 07:33
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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş veya taklit ederek piyasaya ürün süren firmaları sık sık ifşa ediyor ancak gıdadaki sahtekârlıklar sürüyor. Bunun sebebi ise cezaların yeterince caydırıcı olmaması.

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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

Firmalar, kârları cezadan daha fazla olduğu için bu yoldan vazgeçmiyor. Yakalananlar, isim değiştirerek aynı işleme devam ediyor. Bu konuda etkin bir mücadele veren Bakanlık, 2012'den bu yana gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen bin 443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü deşifre etti.

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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

Bakanlık, en son olarak önceki gün bir sürü hileli ürünü açıkladı. Bunların arasında Gurme Gıda, Canet gibi ünlü firmalar da yer aldı. Gurme Gıda'nın marketlerde 'kaliteli' diye yüksek fiyattan satılan sucuklarında domuz, Canet'in dana kıymasında da tavuk eti çıktı.

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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

BAKANLIK KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Artık bu işe dur demek isteyen Bakanlık, yeni bir kanun teklifi hazırladı.

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Domuz eti ve at eti satanlara hapis cezası!

Teklifle ile birlikte caydırıcı cezalar gelecek. Taklit ve tağşiş edenlere idari ve adli para cezasının yanında hapis verilecek.