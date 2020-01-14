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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri için askerlik çağına gelmiş binlerce genç yanıt arıyor. 2000/1 celp dönemi için gözler MSB duyurularına çevrildi. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2000/1 celp dönemi askerlik yerleri duyurusu!
Giriş Tarihi: 14.01.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 23:31
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