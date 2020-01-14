2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

2020 Şubat celbi hakkında sorgulama yapan askerlik çağındaki gençler askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor! 2000/1 celp dönemi için Milli Savunma Bakanlığı duyurusu araştırılıyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyen askerlik çağındaki binlerce genç, 2020 Şubat celbi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 20 Aralık 2019 tarihine kadar yoklama ve müracaat işlemlerini yaptırmıştı. İşte, askerlik yerleri hakkında merak edilenler…