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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri için askerlik çağına gelmiş binlerce genç yanıt arıyor. 2000/1 celp dönemi için gözler MSB duyurularına çevrildi. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2000/1 celp dönemi askerlik yerleri duyurusu!

Giriş Tarihi: 14.01.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 23:31
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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

2020 Şubat celbi hakkında sorgulama yapan askerlik çağındaki gençler askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor! 2000/1 celp dönemi için Milli Savunma Bakanlığı duyurusu araştırılıyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyen askerlik çağındaki binlerce genç, 2020 Şubat celbi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 20 Aralık 2019 tarihine kadar yoklama ve müracaat işlemlerini yaptırmıştı. İşte, askerlik yerleri hakkında merak edilenler…

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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2000/1 Şubat celbinin askerlik yerleri 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.

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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

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2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!

2020 Şubat celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol ve iaşe ücretleri adlarına açılmış PTT hesaplarına yatacak.