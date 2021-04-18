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Haberler Galeri Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedirlerin kısa sürede etki etmesi beklenirken, illerin risk haritası bir kez daha güncellendi. Son haftalarındaki vaka artışını gösteren tabloda illerin çok yüksek risk durumuna geçmesi milyonları korkutmuştu. Peki son güncellemede hani iller en yüksek risk grubunda? İşte il il Türkiye'nin koronavirüs risk haritası.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:19
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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

İllerin koronavirüs risk haritasında güncelleme yapıldı. Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısında azalmalar bekleniyor. 2 haftalık ilave tedbirlerin sonuçları önümüzdeki günlerde verilere yansıyacakken, son tablo açıklandı.

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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Koronavirüste vaka sayılarının artmasında suçlu aramadıklarını ancak toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu' belirtti. Tedbirlerin keyfi olarak değil endişe verici korona virüsü tablosundaki artışlar sonrasında kademe kademe getirildiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı ettiği koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarının ardından kabine toplantısına sunulacak son dakika tedbir tavsiyelerini titizlikle ve istişare ile belirlediklerini belirtti.

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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

İŞTE SON VAKA TABLOSU

Türkiye'de dün 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 973 oldu. Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu

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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

İŞTE RİSK HARİTASI

Daha önce 58 olarak belirlenen kırmızı il sayısında yaklaşık yüzde 40'lık bir artış gerçekleşti. İşte il il yeni renk haritası...

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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

ADANA

Koronavirüs risk durumu: Çok yüksek risk
Kovid-19 renk kodu: 4
Korona virüsü harita rengi: Kırmızı