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Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedirlerin kısa sürede etki etmesi beklenirken, illerin risk haritası bir kez daha güncellendi. Son haftalarındaki vaka artışını gösteren tabloda illerin çok yüksek risk durumuna geçmesi milyonları korkutmuştu. Peki son güncellemede hani iller en yüksek risk grubunda? İşte il il Türkiye'nin koronavirüs risk haritası.
Giriş Tarihi: 18.04.2021 12:16Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:19