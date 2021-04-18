Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs renk haritası değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! İşte şehirlerin risk durumu

İŞTE SON VAKA TABLOSU

Türkiye'de dün 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 973 oldu. Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu