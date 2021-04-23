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Haberler Galeri Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılında alım olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan vatandaşlar alım yapıldığı takdirde hangi illere olacağını merak ediyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2021 18:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 18:20
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Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı alımlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği son zamanların en çok dikkat çeken meslekleri arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara haberimizde yer vereceğiz. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE YAPILACAK?

2021 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda alım yapılacak iller ve başvuru tarihleri de henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

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Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,