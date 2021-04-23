Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılında alım olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan vatandaşlar alım yapıldığı takdirde hangi illere olacağını merak ediyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?