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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?
Yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka artışı sonrasında Kabine toplantısı sonrasında 2 haftalık ek tedbirler devreye alınmıştı. Açıklamanın geldiği günün üzerinden belirli sürenin geçmesi nedeniyle yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 19:30
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