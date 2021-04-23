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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka artışı sonrasında Kabine toplantısı sonrasında 2 haftalık ek tedbirler devreye alınmıştı. Açıklamanın geldiği günün üzerinden belirli sürenin geçmesi nedeniyle yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Giriş Tarihi: 23.04.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 19:30
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısında alınan kararlar neticesinde 26-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan ilk kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Şimdi gözler Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Pek çok sektörü ve kişiyi olumsuz etkileyen Koronavirüs salgınında getirilen kısıtlama ve yasaklar, Kabine Toplantısında değerlendirilecek.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?

MARKETLER 10.00-17.00 ARASI AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak: