03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Delta veryantının etkisini göstermesi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşılarını olmaları konusunda uyarılarını yeniliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 19:03
  • 1
  • 10
Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle ülkemizde normalleşme süreci başladı. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında yeniden yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ? HAFTA SONU YASAKLARI, 65 YAŞ ÜSTÜ...

Yasakların yeniden geleceğine yönelik henüz gelen açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

  • 3
  • 10
Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;

  • 4
  • 10
Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

  • 5
  • 10
Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.