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Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...
Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Delta veryantının etkisini göstermesi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşılarını olmaları konusunda uyarılarını yeniliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...