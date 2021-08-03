Kritik hafta geldi: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz itibariyle ülkemizde normalleşme süreci başladı. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında yeniden yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama...