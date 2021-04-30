Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın acı haberi Adana Ceyhan'daki baba ocağına ulaştı. Şehit annesi, "Bana bundan sonra Aliye Hanım demeyin, şehit Mehmet'in annesi deyin" diyerek feryat edip gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim'' sözleri de yürekleri dağladı.