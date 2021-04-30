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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın acı haberi Adana Ceyhan'daki baba ocağına ulaştı. Şehit annesi, "Bana bundan sonra Aliye Hanım demeyin, şehit Mehmet'in annesi deyin" diyerek feryat edip gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim'' sözleri de yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:25
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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

21 Nisan'da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı GATA'da şehit oldu.

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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

Ceyhan Garnizon Komutanlığı, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Mehmet Kırmızı'nın şahadet haberini Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan anne Aliye ve baba Zeydan Kırmızı'ya verdi.

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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

ASKERİ UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ
PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi.

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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elvan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

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Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'ya acı veda! Annesinden yürek yakan feryat

ŞEHİDİN ACILI ABLASI: NERENE VURDULAR KARDEŞİM
Şehit Kırmızı'nın naaşı uçaktan indirildiği sırada annesi Aliye Kırmızı, kız kardeşi Yasemin Kaleş ve nişanlısı Ayla, güçlükle ayakta durdu. Şehidin ablası Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.