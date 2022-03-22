22 Mart 2022, Salı
1915 Çanakkale Köprüsü TIR şoförlerini rahatlattı! 10-15 saat bekliyorduk 5 dakikaya düştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor. Rüzgarlı havalarda Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 10-15 saat bekledikleri günler olduğunu hatırlatan TIR sürücüleri, verdikleri lojistik hizmet nedeniyle zamanla yarıştıklarını, köprüden 5 dakikada geçmenin ise büyük avantaj olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:10
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