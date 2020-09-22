22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman?

ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman?

ATA AÖF 2020-2021 eğitim öğretim dönminin başlamasına kısa süre kala, güz dönemi ders kayıtları başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler yeni dönem sınavlarına katılabilmek için ders kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ATA AÖF tarafından akademik takvim açıklandı. Peki, ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 14:53
  • 1
  • 11
ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları Materyal ücreti ödeme son gün ne zaman?

ATA AÖF 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, güz dönemi ders kayıtları başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler yeni dönem sınavlarına katılabilmek için ders kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ATA AÖF tarafından akademik takvim açıklandı. Peki, ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman? ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları Materyal ücreti ödeme son gün ne zaman?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ HARÇ ÜCRETİ NE KADAR? SON GÜN...

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 güz dönemi materyal ücreti 325 TL olarak belirlendi. ATA AÖF güz dönemi ders kayıtları 28 Eylül 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Mazeretli ders kayıtları ise 29 Eylül - 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 11
ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları Materyal ücreti ödeme son gün ne zaman?

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF güz dönemi vize sınav tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecek. Güz dönemi final sınavı ise 02-03 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 11
ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları Materyal ücreti ödeme son gün ne zaman?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

Ders kayıtları (Mazeretli ücreti ödeme): 08-15 Şubat 2021
Ders kayıtları (Mazeretli): 16-22 Şubat 2021
Eğitim Öğretim (Dersler): 15 Şubat - 21 Mayıs 2021

  • 5
  • 11
ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları Materyal ücreti ödeme son gün ne zaman?

Ara (Vize) sınavı: 03-04 Nisan 2021
Yarıyıl sonu (Final) sınavı: 22-23 Mayıs 2021
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 25 Temmuz 2021