ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman?

ATA AÖF 2020-2021 eğitim öğretim dönminin başlamasına kısa süre kala, güz dönemi ders kayıtları başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler yeni dönem sınavlarına katılabilmek için ders kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ATA AÖF tarafından akademik takvim açıklandı. Peki, ATA AÖF güz dönemi harç ücreti ne kadar? 2020-2021 Ders kayıtları (Materyal ücreti ödeme) son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 14:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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