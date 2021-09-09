09 Eylül 2021, Perşembe
15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...
15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmen ataması için detaylar belli oldu. MEB'den yapılan açıklamada, Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arası olarak duyurulurken atama sonuçlarının açıklanacağı tarih 31 Ocak 2022 olarak açıklandı. İşte, 15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 20:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 20:43
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