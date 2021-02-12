Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların inşallah bereket dolu olmasını diliyorum. Kurdeleyi bu dua temennisiyle kesiyorum" diyerek beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.