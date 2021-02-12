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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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Belediye binası çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, adını taşıyan üniversite kampüsünde Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından babası Ahmet Erdoğan adına yaptırılan Selçuklu ve Karadeniz mimarisindeki camide Cuma namazı kıldı.
Erdoğan namaz çıkışında kurdele keserek camiyi ibadete açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş eşlik etti.
Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından konuşan Başkan Erdoğan,
"Hacı Ahmet Erdoğan Camimizin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların inşallah bereket dolu olmasını diliyorum. Kurdeleyi bu dua temennisiyle kesiyorum" diyerek beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.