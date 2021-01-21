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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi adayları dikkat! Polis Akademisi tarih verdi! 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi adayları dikkat! Polis Akademisi tarih verdi! 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, bir sonraki aşamaya geçebilmenin umuduyla sonuçları beklemeye başladı. Polis Akademisi ise yayımladığı duyuru ile adayların merakla beklediği soruya yanıt verdi. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 15:12
Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem yazılı bekçilik sınavına katılan adaylar, büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Son zamanların en popüler meslekleri arasında yer alan bekçilik için hazırlıklarını sürdüren adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.