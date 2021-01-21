Bekçi adayları dikkat! Polis Akademisi tarih verdi! 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, bir sonraki aşamaya geçebilmenin umuduyla sonuçları beklemeye başladı. Polis Akademisi ise yayımladığı duyuru ile adayların merakla beklediği soruya yanıt verdi. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 15:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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