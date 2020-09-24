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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?
Bekçi alımında son viraja girildi. Polis Akademisi tarafından İstanbul iline gerçekleştirilecek 400 bekçi alımı için başvurular devam ediyor. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, bekçilik şartlarını araştırmaya başladılar. Yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar açıklandı. 2020 yılına ilişkin bekçi alımı detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:54
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