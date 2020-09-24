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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımında son viraja girildi. Polis Akademisi tarafından İstanbul iline gerçekleştirilecek 400 bekçi alımı için başvurular devam ediyor. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, bekçilik şartlarını araştırmaya başladılar. Yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar açıklandı. 2020 yılına ilişkin bekçi alımı detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:54
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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında bekçilik başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayanlar ise başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL 19 Eylül 2020 saat 09:00'dan 02 Ekim 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Bekçi adayları dikkat! Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru şartları neler?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,