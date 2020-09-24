24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercihler sonucunda bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar 5-9 Ekim tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte dikkat çeken tarih...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 15:57
  • 1
  • 11
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında adaylar tercihlerini yaptı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Öğrencilerin gözü ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül'de erişime açılmıştı.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  • 3
  • 11
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

  • 4
  • 11
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

  • 5
  • 11
ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

823 BİN ADAYIN ŞANSI VAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: "2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı.