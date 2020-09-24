ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte dikkat çeken tarih...

ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercihler sonucunda bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar 5-9 Ekim tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2020 ek tercihler ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte dikkat çeken tarih...