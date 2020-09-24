24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS lisans oturumları tamamlandı. Sınava katılan binlerce kamu personeli adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM ise yayımladığı kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama yaptı. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 13:50
  • 1
  • 10
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. KPSS 2020 için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile (Alan Bilgisi) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

  • 3
  • 10
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

  • 4
  • 10
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

  • 5
  • 10
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.