KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den tarih açıklaması! 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS lisans oturumları tamamlandı. Sınava katılan binlerce kamu personeli adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM ise yayımladığı kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama yaptı. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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