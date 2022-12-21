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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

Bedelli askerlik yerleri, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019'da yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle yüz binlerce kişi bedelli askerlik görevini yerine getirdi. Bedelli askerlik uygulamasının devamlı hale gelmesiyle birlikte, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 15:55
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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

Askerlik görevini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşlar, bedelli askerliğe başvurularını gerçekleştirdi. 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusu yapanlar, şimdi de celp tarihlerini beklemeye başladı. Bedelli ücretlerini yatıran vatandaşlar, heyecan içinde askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yerlerinin 2023 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi. 2022 yılında bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar 2023 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.