Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR

Bedelli askerlik yerleri, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019'da yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle yüz binlerce kişi bedelli askerlik görevini yerine getirdi. Bedelli askerlik uygulamasının devamlı hale gelmesiyle birlikte, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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