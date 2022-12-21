KPSS 2022/12 tercih sonuçları SORGULAMA | Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılacak personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. ÖSYM tarafından KPSS 2022/12 kapsamında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresinden atama sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, KPSS 2022/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.12.2022
15:05 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
15:14
KPSS 2022/12 tercih sonuçları günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılacak personel alımında sonuçlar belli oldu. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, KPSS 2022/12 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
KPSS 2022/12 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
07 - 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS 2022/12 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
ŞARTLARI NELER?
*İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.
*Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonunda istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır