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Haberler Galeri 2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

Çarşı ve mahlle bekçi alımı için gözler son dakika açıklamasına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Başvurura bulunmak isteyenler, "2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? " sorularına yanıt arıyor. İşte, çarşı mahalle bekçi alımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:24
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2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre başvuru süreci bugün başlıyor. . Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, "bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, maaşı ne kadar?", "Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak?" İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

2023 ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

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2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.