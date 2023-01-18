18 Ocak 2023, Çarşamba
2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...
Çarşı ve mahlle bekçi alımı için gözler son dakika açıklamasına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Başvurura bulunmak isteyenler, "2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? " sorularına yanıt arıyor. İşte, çarşı mahalle bekçi alımı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:24
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