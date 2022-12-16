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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, büyük bir merakla silahaltına alınacakları yerleri araştırıyor. MSB ASAL tarafından gerçekleştirilen bedelli er alımları konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 16:12
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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

2022 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen vatandaşlar, 2023 yılında hangi tarihte askere gideceğini araştırmaya başladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler 2023 bedelli askerlik yerlerine çevrildi. Peki, bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2022 yılında başvuru yapan vatandaşlar 2023 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Bedelli askerlik yerlerinin 2023 Ocak ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.