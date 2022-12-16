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Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR
Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl bedelli askerliğe başvuru yapan vatandaşlar, büyük bir merakla silahaltına alınacakları yerleri araştırıyor. MSB ASAL tarafından gerçekleştirilen bedelli er alımları konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...