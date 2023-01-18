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Haberler Galeri Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

Bedelli askerlik yerleri ve tarihleri 18 Ocak 2023 itibarıyla açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri ve sevk sürecine dair detaylar merak konusu olurken askerlik görevini yapacak olan adaylar arama motorlarında, " Bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:56
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Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

Bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. 2022 yılında başvuru sürecini tamamlayıp 2023 yılı itibarıyla silahaltına alınmayı bekleyen adaylar, bedelli askerlik sonuçlarına dair detayları araştırıyor. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Bedelli askerlik yapılacak şehirler şu şekilde:

*İstanbul,

*Ankara,

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Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

*Manisa,

*Sivas,

*Burdur,

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Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

*Tokat,

*Antalya,

*Erzincan,

*Amasya,

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Bedelli askerlik şehirleri: 2023 bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yeri ve tarihi öğrenme!

*Aydın,

*Bilecik,

*Çanakkale

*İzmir