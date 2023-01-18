19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen İOKBS Bursluluk parasının yatacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte "Zamlı İOKBS bursu ne zaman yatacak? sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, "İOKBS Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:28
  • 1
  • 9
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan burs desteği alan öğrenciler ödeme tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Aylık olarak ödenen İOKBS Burs parası, 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine veriliyor. Bursluluk ücreti son olarak %40 zam ile 663 TL olmuştu. Peki, "Bursluluk ücreti yattı mı, ne kadar?" İşte, burs desteği hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

  • 3
  • 9
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

  • 4
  • 9
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

  • 5
  • 9
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.