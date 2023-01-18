19 Ocak 2023, Perşembe
2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS bursu ne zaman yatacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen İOKBS Bursluluk parasının yatacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte "Zamlı İOKBS bursu ne zaman yatacak? sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, "İOKBS Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:28
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