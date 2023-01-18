18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 1650 araçlık otopark, mayıs ayında hizmete alınıyor. Kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmayla dağ yamacına yapılan, üzeri çimle örtülen, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak yaylada yaşanan trafik sorunu çözülecek.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:53
  • 1
  • 13
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları yaylada etkili olan kara rağmen sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorunu ile birlikte gürültü ve egzoz dumanına çözüm için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından otopark projesi hazırlandı. 71 bin metrekare alanda planlanan 1650 araçlık otopark inşaatı, büyük oranda tamamlandı.

  • 3
  • 13
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Kar yağışının etkili olduğu yaylada ekipler mayıs ayında bitirilmesi planlanan otopark inşaatında aksama olmaması için çalışmalara devam ediyor. İşçiler, inşaat malzemelerinin üzerindeki karları temizleyerek çalışma sahalarını açarken, inşaatı tamamlanarak yeşillendirmek için çimle kaplanan blokların üzerine kardan etkilenmemesi için naylon branda serildi.

  • 4
  • 13
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

ARAÇ GİRİŞİNE SINIRLANDIRMA

Yaylaya uyumlu, çevreci bir otoparkın planlandığı projede, yayla girişinde dağ yamacına yapılan binanın üzeri çimle kaplanarak dışarıdan görünmeyecek. Otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, elektrikli toplu taşıma araçlarıyla yayla merkezine ulaşacak.

  • 5
  • 13
Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılarak yayalaştırılacak.