18 Ocak 2023, Çarşamba
Ayder Yaylası'nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 1650 araçlık otopark, mayıs ayında hizmete alınıyor. Kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmayla dağ yamacına yapılan, üzeri çimle örtülen, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak yaylada yaşanan trafik sorunu çözülecek.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:53
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