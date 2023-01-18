Ayder Yaylası’nın trafik sorunu sona eriyor! Çalışmalar başladı: Turizm sezonuna yetişecek

Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorunu ile birlikte gürültü ve egzoz dumanına çözüm için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından otopark projesi hazırlandı. 71 bin metrekare alanda planlanan 1650 araçlık otopark inşaatı, büyük oranda tamamlandı.