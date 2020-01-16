Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

Bedelli askerlik 2020 ücretleri duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dövizli askerlik, bedelli askerlik uygulamaları için istenen şartlar ve ücretler duyuruldu. 2019 yılında hayata geçen yeni askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerlik, dövizli askerlik gibi düzenlemeler hayata geçirildi. Askerlik süresi ise 6 aya düşürüldü. Ayrıca asteğmenlik uygulaması gibi astsubaylık uygulaması da hayata geçirildi. Birçok yeni düzenleme ile ordunun üzerindeki hantal mekanizma kaldırılırken, yapının bozulmaması için büyük hassasiyet gösterildi. Peki, 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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