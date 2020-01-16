16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

Bedelli askerlik 2020 ücretleri duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dövizli askerlik, bedelli askerlik uygulamaları için istenen şartlar ve ücretler duyuruldu. 2019 yılında hayata geçen yeni askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerlik, dövizli askerlik gibi düzenlemeler hayata geçirildi. Askerlik süresi ise 6 aya düşürüldü. Ayrıca asteğmenlik uygulaması gibi astsubaylık uygulaması da hayata geçirildi. Birçok yeni düzenleme ile ordunun üzerindeki hantal mekanizma kaldırılırken, yapının bozulmaması için büyük hassasiyet gösterildi. Peki, 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş Tarihi: 16.01.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 11:47
  • 1
  • 11
Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

Bedelli askerlik 2020 ücretleri resmen açıklandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yayımlanan duyuruda dövizli askerlik ücreti de duyuruldu. Açıklamanın ardından 2020'de bedelli askerlik planı yapanlar detayları araştırmaya başladı. Bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 33 bin TL olarak duyurulmuş, yıllara göre artış yapılacağı açıklanmıştı. Peki, 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2
  • 11
Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

DÖVİZLE ASKERLİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 11
Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

DÖVİZLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

b. 30 Haziran 2020'ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 11
Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

AYRINTILAR ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK

3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

  • 5
  • 11
Bedelli askerlik için yeni ücret belli oldu! 2020 zamlı bedelli askerlik ve dövizli askerlik fiyatı ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.