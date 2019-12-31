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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları için gözler MPİ bilet sorgulama ekranına çevrildi. 80 milyon TL hangi numaraya çıktı? Milli Piyango çekiliş sonuçları için araştırmalar sürüyor. Milli Piyango bilet sorgulama yapan milyonlarca vatandaş 2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. 80 milyon TL büyük ikramiye çekilişine dakikalar kala gözler Milli Piyango sonuçları için çevrildi. MPİ bilet sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz. 31 Aralık yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 21:16
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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

MPİ bilet sorgulama ekranı! 2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango sonuçları için milyonlarca kişi sorgulama yapıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15:00'de başladı. Çekilişte büyük ikramiyeler saat 21:00'de sahibini bulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi mpi.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor. Haberimizde bulunan ekrandan Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını öğrenebilir ve MPİ bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI 2020!

Aşağıda bulunan ekrandan Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçlarını öğrenebilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz.

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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

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31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı milli piyango biletleri çekiliş başlamadan yani 15.00'a 1 saat öncesine kadar seyyar ya da bayilerden alınabilir.

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2020 Milli Piyango sonuçları... | MPİ bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için, Çeyrek bilet: 20 TL, Yarım Bilet: 40 TL, Tam bilet: 80 TL.