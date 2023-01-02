Bedelli askerlik başvuru sonuçları: 2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ!
2022 yılı içerisinde bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, yeni yıla girmemiz ile birlikte başvuru sonuçlarını araştırmara başladı. Bu yıl silahaltına alınmayı bekleyen bedelli er adayları, heyecan içinde MSB ASAL'dan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Bedelli askerlik başvuru sonuçları son durum nedir? 2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.01.2023
09:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
09:17
Bedelli askerlik başvuru sonuçları, yeni yıla girmemiz ile birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. 2023 yılında bedelli er olarak askerlik görevini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2022 yılı içerisinde başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bedelli askerlik başvuru sonuçları son durum nedir? 2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma 2023 Ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2023 bedelli askerlik yerleri bu ay içerisinde açıklanacak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.
İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar:
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI
* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.