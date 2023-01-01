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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerden temizlenen 3291 rakımlı Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde görev yapan jandarmayla yeni yıla girdi. Bakan Soylu, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde; 2023'ün ilk sabahı, #TürkiyeYüzyılı'nın ilk günü Küçük Tendürek Dağı'nın zirvesinde, 3.305 rakımda Kahraman Jandarma 'mızla bir aradayız..." ifadelerine yer verdi.