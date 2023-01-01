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Haberler Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerden temizlenen 3291 rakımlı Tendürek Dağı'nda kurulan üs bölgesinde görev yapan jandarmayla yeni yıla girdi. Bakan Soylu, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde; 2023'ün ilk sabahı, #TürkiyeYüzyılı'nın ilk günü Küçük Tendürek Dağı'nın zirvesinde, 3.305 rakımda Kahraman Jandarma 'mızla bir aradayız..." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

Dün akşam saatlerinde Van'a giden Bakan Soylu, beraberindekilerle Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesine geçti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

Dün akşam saatlerinde Van'a giden Bakan Soylu, beraberindekilerle Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesine geçti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla hitap etmesinin ardından askerlerin ailelerini arayarak yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın yıllar sonra terörden temizlendiğini belirterek, açılışını yaptıkları üs bölgesinde teknolojinin en geniş imkanlarının kullanıldığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

Bakan Soylu, "Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü

Yakılan ateşin başında beraberindekilerle zaman geçirip Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını okuyan Bakan Soylu, yeni yılın ilk gününde ise jandarmalarla kahvaltı yapıp, Ağrı Dağı'na karşı fotoğraf çektirdi.