Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini duyurdu ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, ders sıralarına geri dönecekler. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile lise 9. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında önceden okullarına başlamışlardı. Ancak diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler için 11 Eylül Pazartesi, yeni eğitim döneminin başlangıcı olacak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.09.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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