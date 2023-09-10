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Haberler Galeri Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini duyurdu ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, ders sıralarına geri dönecekler. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile lise 9. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında önceden okullarına başlamışlardı. Ancak diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler için 11 Eylül Pazartesi, yeni eğitim döneminin başlangıcı olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 13:21
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Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.’nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erdi ve yaz tatili başlamıştı. Bu süre zarfında öğrenciler tatilin tadını çıkarırken, hazırlık dönemi ve kırtasiye alışverişleriyle yeni eğitim yılına başlamaya da başlamışlardı. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ve lise 9. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında önceden okullarına başlamışlardı. İşte yeni eğitim yılına ilişkin detaylar...

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Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.’nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

11 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönemi başlayacak. Okullarda ilk ders zili yarın çalacak.

Uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıf ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri okula başlamıştı. Yarın ise İlkokul 2,3,4. sınıf ile ortaokul 5,6,7,8. sınıf ve lise 10,11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için okullar açılacak.

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Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.’nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönemin başlangıcı 11 Eylül

*Okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023

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Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.’nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

*Sömestr (Yarıyıl) tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

*Okullarda ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2023

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Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.’nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi

*2023-2024 yılı okulların kapanması 14 Haziran 2023

*2024-25 eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.