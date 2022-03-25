25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ABD'den Türkiye'deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar

ABD'den Türkiye'deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar

Chrest Foundation Vakfı; Medyascope'a 80,462 dolar ve P24'e 65,305 dolar hibede bulunmuş. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı; Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ediyor! Chrest Foundation Vakfı'nın; Medyascope'a 80,462 dolar ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e 65,305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar, P24'e 2019-2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:07
  • 1
  • 15
ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Chrest Foundation Vakfı'nın; Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 80,462 dolar ve Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 65,305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın; Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar fonladığı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

Chrest Foundation Vakfı'nın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar, P24'e 2019-2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi.

  • 3
  • 15
ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI

Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 15
ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği tespit edilmişti. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdiğini iddia etti.

  • 5
  • 15
ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

BİANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI

AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edilmişti.