HaberlerGaleriABD'den Türkiye'deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar
ABD'den Türkiye'deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar
Chrest Foundation Vakfı; Medyascope'a 80,462 dolar ve P24'e 65,305 dolar hibede bulunmuş. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı; Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ediyor! Chrest Foundation Vakfı'nın; Medyascope'a 80,462 dolar ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'e 65,305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar, P24'e 2019-2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi.