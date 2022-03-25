ABD’den Türkiye’deki tetikçi medyaya binlerce dolar aktı! Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlanmaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği tespit edilmişti. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdiğini iddia etti.