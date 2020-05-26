Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ile giriş-çıkış kısıtlaması bulunuyor. Normalleşme sürecinde 15 ile seyahat yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, giriş çıkış yasağının ne zaman biteceği duyurulmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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