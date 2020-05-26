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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ile giriş-çıkış kısıtlaması bulunuyor. Normalleşme sürecinde 15 ile seyahat yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, giriş çıkış yasağının ne zaman biteceği duyurulmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:41
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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

Son dakika... Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme süreci için adımlar atılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ve demir yolu ulaşımında HES kodu kullanılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 15 ilde seyahat yasağını biteceği tarih araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tarih duyuruldu. Peki, bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek? Giriş çıkış ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ve Zonguldak iline kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkış yasağı 3 Haziran Çarşamba gece yarısı sona erecek.

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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Zonguldak, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van.

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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.