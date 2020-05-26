Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre, Türkiye'de günlük vaka sayısının 1000'in altında seyrettiği görülüyor. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında gün geçtikçe düşüş sürüyor. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de coronodan bugün kaç kişi öldü? İşte 26 Mayıs Sağlık Bakanlığı korona tablosu...