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Haberler Galeri Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

Son dakika... Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı sayısı 5,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bine yaklaştı. Dünyaya örnek olacak başarısıyla koronavirüs salgınını kontrol altına alan Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti. Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyona yaklaşırken, günlük vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de coronodan bugün kaç kişi öldü? İşte 26 Mayıs Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:08
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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre, Türkiye'de günlük vaka sayısının 1000'in altında seyrettiği görülüyor. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında gün geçtikçe düşüş sürüyor. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de coronodan bugün kaç kişi öldü? İşte 26 Mayıs Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 25 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 157.814 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.369 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 756, toplam entube hasta sayısı 371 olarak açıklanırken, 120.015 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 696 bine çıkarken, can kaybı 99 bin 561'e ulaştı. Hastalığı atlatan sayısı ise 456 bine bine yükseldi.

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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

ABD yönetimi, salgının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'deki can kaybı 36 bin 914'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 184'e çıktı.

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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu

İngiltere'de salgın nedeniyle futbolda askıya alınan kadın ligleri sonlandırıldı.

İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 877'ye, bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 230 bin 158'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 141 bin 981 olarak açıklandı.