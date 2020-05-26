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Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
Son dakika... Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı sayısı 5,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bine yaklaştı. Dünyaya örnek olacak başarısıyla koronavirüs salgınını kontrol altına alan Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti. Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyona yaklaşırken, günlük vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de coronodan bugün kaç kişi öldü? İşte 26 Mayıs Sağlık Bakanlığı korona tablosu...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:02Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:08