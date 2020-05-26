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Haberler Galeri BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin çarşamba günü satışa çıkacak indirimleri sürprizlerle dolu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 27 Mayıs kataloğunu sayfamızda derledik. Kamp ürünleri, temizlik ve züccaciye gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? Çarşamba günü hangi ürünler var? İşte BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:08
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BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta set üstü ocak, blender robot seti, 3'lü saklama kabı, cam kavanoz, 4K aksiyon kamerası, mikrofonlu karaoke hoparlör, akülü vidalama seti, bisiklet, otomatik çadır, kamp malzemeleri gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM çarşamba sürprizleri neler? İşte 27 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160 60 HZ
• 178 Derece geniş görüş açısı

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BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

Kumtel
Set Üstü Ocak

• Paslanmaz inox ince gövde
• Gaz kesme emniyet sistemli

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BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

Altus
Baskül

• Maksimum 150 kg
• LCD Ekran

Fakir
Blender Robot Seti

• 1700 W
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı

  • 5
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BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

Hazneli Rende

• Farklı renk seçenekleri