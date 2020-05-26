BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...

BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin çarşamba günü satışa çıkacak indirimleri sürprizlerle dolu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 27 Mayıs kataloğunu sayfamızda derledik. Kamp ürünleri, temizlik ve züccaciye gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? Çarşamba günü hangi ürünler var? İşte BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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