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Haberler Galeri Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." dedi. Altun, 2 yıla damga vuran projeleri ve gelişmeleri anlatan bu elektronik kitabı sosyal medyan duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasının içeriği...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:04
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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

Milletlerin ve devletlerin asırlara sari sonuçları olan dönemleri bulunduğunu belirten Erdoğan, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son 7 yılda tarihi bir dönemden geçtiğini söyledi.

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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

Bu dönemin içinde her türlü tuzak, saldırı, oyun, ihanet, acı ve sıkıntı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yine bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, her türlü cesaret, her türlü zafer vardır. Hamdolsun, saldırı ve ihanet safı başarısız olmuş, mücadele ve kahramanlık safı, yani milletin safı her türlü imtihandan alnının akıyla çıkmıştır." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

Başarıyla taçlandırılan her mücadelenin, geleceğe daha güvenle bakmayı sağladığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Geçmişte en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla adeta yerle yeksan olan bir Türkiye'den, bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren bir Türkiye'ye geldik. Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de hiç şüphesiz, yeni yönetim sistemimize geçişimizdir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...

TARİHİ KONUŞMA KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." dedi.