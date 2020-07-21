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Başkan Erdoğan 2 saat 15 dakikada özetledi! İşte “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nın kitap hali...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." dedi. Altun, 2 yıla damga vuran projeleri ve gelişmeleri anlatan bu elektronik kitabı sosyal medyan duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasının içeriği...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:04
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