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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

Koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren Türkiye'de gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak sorusuna yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a MYK toplantısında bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 08:00
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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

AK Parti'nin önceki gün Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

Hürriyet'in haberine göre; Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Başkan Erdoğan'a iletti.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ V MODELİ

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye'nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya'nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye'nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi.