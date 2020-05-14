Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ V MODELİ

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye'nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya'nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye'nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi.