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Bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?
Koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren Türkiye'de gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak sorusuna yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a MYK toplantısında bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 08:00
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